De Rossi puede llegar en Sudamérica: la alternativa de dejar Italia para ir a Argentina

Tiene 35 años, pero más allá de su calidad indiscutida, puede generar un gran tema de venta de camisetas en el fútbol argentino. Daniele De Rossi podría jugar este año para Boca Juniors de cara a la siguiente Superliga Argentina, así como la Copa Libertadores. El interés es cierto, más no las negociaciones que aún no se realizan con el futbolista ni representante del mediocampista italiano, que dejó a la Romas tras 17 temporadas jugando en la capital de Italia.



Con Nicolás Burdisso como mánager xeneize, existe la posibilidad de traer al italiano para la Argentina. ¿El motivo? La amistad que une a Burdisso con el futbolista, así como el deseo de De Rossi de vestir la camiseta azul y oro de Boca Juniors. “Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca”, dijo alguna vez el centrocampista campeón del mundo en 2006.



“Empecé a ver a Boca desde chico porque estaba Maradona y obviamente el estadio. Me enamoré de ese estadio y los hinchas, que son pasionales. Me hacen llorar”, agregó el futbolista que podría dejar Europa en unas semanas para enrumbar hacia Argentina. Todo depende de las futuras negociaciones, dado que no se quiere incomodar por ahora a De Rossi, luego de que la Roma decidiera no contar con él. Fue un duro golpe para el jugador italiano.



Asimismo, además de la amistad del mánager con el italiano, esta situación se da en el contexto en el que Boca está dispuesto a hacer el esfuerzo económico para cumplir con el sueldo del volante. ¿Llegará esta vez De Rossi a Boca?



