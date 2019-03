Ven conmigo: Cristiano tiene asegurado al primer crack del Madrid para la Juventus

Todos hacen cola para llevarse a Raphael Varane , un central con una cláusula de 500 millones de euros. Cuando se pensaba que nunca saldría del Real Madrid con la llegada de Zinedine Zidane, el diario L’Equipe publicaba las intenciones del zaguero central galo: irse a toda costa de España por la mala relación que tiene con sus compañeros en el vestuario. Para algunos no marca como se dice; para otros su rendimiento ha sido uno de los puntos críticos de la temporada madridista.



Mientras que se especula que el Manchester City, PSG y Bayern Munich andan tras los pasos del francés, la Juventus de Cristiano Ronaldo parece ser el camino que más seduce al entorno de Varane. Vivir en Turín, Italia, jugar en uno de los mejores equipos del mundo y ser una institución solida financieramente e in crecento en el fútbol mundial hacen que el actual zaguero del Real Madrid quiere mudarse a la liga italiana. ¿Podrá la ‘Vecchia Signora’ afrontar el fichaje?



Para el mercado de pases de verano, la actualidad dice que la cláusula de rescisión de Varane vale 500 millones de euros. Con un contrato hasta el 2021, Florentino Pérez lo aseguró para el futuro, aunque todo cambiaría: el defensor no quiere quedarse más tiempo en España y la directiva tampoco pretende obligarlo a permanecer en el club. Varane prepara las maletas.



Cristiano Ronaldo tendría al primer ex Madrid en su equipo para la temporada 2019-2020, luego de que se especulara también con la llegada de Marcelo e Isco, jugadores que tampoco han estado a gusto con la situación de la institución en el presente curso.



