El Mundial Rusia 2018 hizo que más de un jugador se revalorice, uno de ellos, Ivan Rákitic. El croata, subcampeón de la Copa del Mundo, fue una de las piezas más importantes de su equipo, algo que lo ha colocado nuevamente en la vitrina mundial.

PSG está interesado en hacerse de los servicios del volante del Barcelona. Según Mundo Deportivo, el peligro es real. La cláusula de rescisión del jugar tiene un precio de 125 millones, una cifra accesible para el club parisino.

La operación de Rakitic podría ir de la mano con el interés de Adrien Rabiot, que aun es visto con buenos ojos en Barcelona y no acepta, por el momento, el ofrecimiento del PSG para renovar. En el cuadro culé no desagrada la oferta, pero el banquillo no quiere la salida del croata.

La prioridad de Ivan Rakitic es quedarse en el Barza ; sin embargo, igual será necesario realizar un aumento económico para neutralizar por completo los intereses del PSG.