Tras el fin de temporada, el FC Barcelona ya trabaja en los fichajes para la próxima temporada. Candidatos hay varios, pero el vestuario quiere uno en especial. Se trata de Thiago Alcántara del Bayern Munich , quien según publica este viernes el diario catalán 'Sport', podría volver al Camp Nou luego de la petición de los pesos pesados del camarín a la directiva azulgrana.



De acuerdo a la citada fuente, los referentes del FC Barcelona consideran que el volante español tiene todo a favor para volver a ponerse la camiseta azulgrana. Conoce el estilo de juego y en todos sus años en la Bundesliga, ha ganado experiencia en su papel de mediocampista, sobre todo en tareas defensivas.

Los jugadores del Barcelona que quieren su vuelta creen que tras la partida de Iniesta a Asia, en la volante hay un hueco por llenar. Si bien Coutinho está llamada a tomar el puesto de Don Andrés, el brasileño tiene un perfil más ofensivo. En algunos partidos, Thiago podría encajar a la perfección en el once de Valverde.



Siempre según la citada fuente, el Bayern Munich , consciente que el volante español no contará para Kovac, pediría hasta 80 millones de euros por su salida. Sin embargo, el Barcelona espera llegar a un acuerdo y ficharlo por 50 'kilos'.



El diario 'Sport' recuerda que "el pasado verano, el Barça ya se planteó la posibilidad de repescar a Thiago, pero finalmente las conversaciones no prosperaron y el jugador acabó renovando su contrato hasta 2021".