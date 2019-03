Ayer indiscutible, hoy la pasa mal: el crack con el que Barça quiere hacer caja para comprar a De Ligt

Una de las prioridades del FC Barcelona de cara al mercado de fichajes de verano 2019 es reforzar la defensa. Nombres hay varios, pero el de Matthijs de Ligt es el que suena con más fuerza. El problema es que la falta de dinero podría complicar su llegada a mitad de año, es por eso que en Camp Nou no descartan vender a uno de los mejores que tienen en la plantilla: Samuel Umtiti.



Según el diario 'The Sun', aunque el crack francés fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada y del Mundial 2018, además de que con 25 años tiene una gran proyección, su salida en verano no es una utopía. Tiene un par de pretendientes y podría dejar muchos millones en las arcas del club.

De hecho, la citada fuente apunta que Samuel Umtiti interesa al Manchester United y Manchester City. Los 'Diablos Rojos' quisieron ficharlo antes que de renueve con el Barça, mientras que Pep Guardiola nunca ha ocultado su predilección por el exjugador del Lyon, quien desde junio del año pasado tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Samuel Umtiti llegó al FC Barcelona desde el Lyon en 2016. (Getty) Samuel Umtiti llegó al FC Barcelona desde el Lyon en 2016. (Getty)

Barcelona quiere a De Ligt

Hay que recordar que hace un par de semanas, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no escondió su interés en la contratación central holandés.



"Es un tema que tenemos que hablar en la planificación deportiva a partir de este mes de marzo. Con De Jong tuvimos que avanzarnos porque había muchos clubes que los querían y seguramente este nombre (De Ligt) estará encima de la mesa. Cuando hay talento fuera, siempre lo miramos”, afirmó Bartomeu en una entrevista al programa de SER Cataluña 'Aquí amb Josep Cuní’.

De Ligt interesa al Barcelona para mitad de año. (AFP) De Ligt interesa al Barcelona para mitad de año. (AFP)

