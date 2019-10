Del Liverpool al Barcelona en 2020: nuevo candidato para alternar el puesto con Luis Suárez

El FC Barcelona ya trabaja en el mercado de fichajes de 2020. Una de las prioridades para el verano es encontrar un reemplazante para Luis Suárez. No es que piensen exactamente en venderlo, se trata más bien de una planificación a largo plazo que consiste en fichar a un sustituto del uruguayo, alguien con quien comparta el puesto.



En esa linea, según el diario 'Daily Express', el club de Les Corts ha encontrado en el brasileño Roberto Firmino una opción interesante para el mercado de fichajes de verano, aunque la operación no le saldría barata. Y es que el Liverpool no pedirá menos de 100 millones de euros para dejarlo ir.



El Barcelona dispone de un presupuesto de 200 millones de euros para concretar su próximo gran fichaje. Los azulgranas superarían de lejos el gasto que hicieron en invierno de 2018 con el brasileño Coutinho, quien llegó desde el Liverpool por 145 'kilos'.

Así como Firmino, en los últimos días también han sonado Kylian Mbappé, Marcus Rashford, Harry Kane, Lautaro Martínez, Rafael Leao, Victor Osimhen y Donyell Malen. La prioridad del Barcelona es reforzar su delantera.

¿Hasta cuándo Luis Suárez?

'Mundo Deportivo' explica que dependerá del rendimiento de Luis Suárez en esta temporada si el FC Barcelona ficha a su nuevo delantero en junio de 2020 o prolonga la decisión para 2021. Lo que si está claro es que al delantero uruguayo no le queda mucho tiempo en Camp Nou.



De hecho, el futuro del goleador sudamericano ha sido relacionado al Inter Miami de David Beckham. El exjugador del Real Madrid buscaría incorporar al uruguayo a su equipo. Y también a Lionel Messi.

► AC Milan y Manchester United: la recta final en la salida de Rakitic del Barcelona para 2020



► Se prepara para el Clásico: Samuel Umtiti regresó a los entrenamiento de Barcelona



► Que lo escuche su 'viejo': Luca Zidane "no se arrepiente" de haberse ido del Real Madrid



► "Después de mi primera operación de rodilla le pedí a mi madre que me matara", la dura confesión de Baggio