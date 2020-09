Ronald Koeman ha quedado listo para el debut oficial con Barcelona en la nueva temporada de LaLiga. El entrenador, por ahora, está conforme con la plantilla que posee. Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de incorporar jugadores que aporten calidad al primer equipo. En ese sentido, el DT fue consultado por los casos específicos de Lautaro Martínez y Memphis Depay.

“Nada está descartado, pero como he dicho me centro en los jugadores que están, no hace falta hablar de posibles fichajes. Pero un equipo como el Barcelona siempre está viendo a otros jugadores para intentar mejorar la plantilla y tiene que estar preparado para reforzarse”, respondió Koeman cuando le consultado sobre Lautaro Martínez y Depay.

De acuerdo con información del diario Mundo Deportivo, el atacante neerlandés está mejor posicionado que el jugador argentino. Memphis terminará contrato con Olympique Lyon el próximo año, no tiene intenciones de renovar y Koeman le tenía muy en cuenta cuando coincidieron en la selección de Países Bajos.

Por Lautaro Martínez hubo una ligera esperanza, pues Inter de Milán quiere liberarse de la alta masa salarial de la plantilla. No obstante, las pretensiones del compatriota de Leo Messi tampoco estarían dentro de las posibilidades de Barcelona, que también está trabajando en reducir los salarios en el plantel.

Incluso, el estratega admitió que cualquier movimiento dependerá de la situación de la institución. “El tema económico es muy, muy, muy complicado y lo que yo quiero quizás no puede ser por la parte financiera del club. Si me quedo con estos jugadores que tengo ahora vamos a trabajar durísimo para lograr lo que queremos”, manifestó.

De todos modos, Koeman está tranquilo porque tiene alternativas ofensivas en casa no se logre nada con Depay o Lautaro Martínez. “tenemos mucha gente arriba, mucha calidad, pero no pueden jugar todos los tres partidos que nos vienen ahora seguidos, habrá que hacer cambios”, concluyó.





