Convenció con su gol a Argentina: Barcelona se convierte en el tercer club interesado en Kai Havertz

Representantes de la dirección deportiva del FC Barcelona estuvieron el pasado miércoles en el estadio Signal Iduna Park en Dortmund para observar a uno de los jugadores que está llamado a ser de los mejores del mundo en los próximos años. Hablamos nada menos que del volante del Bayer Leverkusen Kai Havertz.



Según el portal 'Mundo Deportivo', Havertz, de 20 años, ya se encuentra en la agenda de fichajes del FC Barcelona luego de haber dejado una buena impresión en el amistoso entre Argentina vs Alemania. El crack 'teutón' marcó un buen gol ante la Albiceleste y dejó motivos para ser llevado al Camp Nou.



Eso sí, al FC Barcelona no le saldrá nada barato cerrar el fichaje de Havertz para 2020. Siempre según la citada fuente, el Leverkusen no dejará que uno de los clubes más ricos del mundo como lo es el azulgrana, se lo lleve a cualquier precio.



"El Barça preguntó precio y le hablaron, hace meses, de 70 millones. En Alemania apuestan a que el Bayer, sabiendo el dineral que tiene la Premier, no le dejará salir por menos de 100. ¿Demasiado para el Barcelona?", publica 'Mundo Deportivo'.



La citada fuente añade que así como el Barcelona, Real Madrid también se ha interesado en el fichaje de Kai Havertz. Los blancos andan en búsqueda de un jugador con la proyección del alemán ante la imposibilidad de contratar a Pogba para la siguiente temporada.



Según el portal 'Transfermarkt', el alemán Havertz se encuentra valorizado en 90 millones de euros. Sin duda, un dineral para un jugador de apenas 20 años.



