Va con todo: alucinante oferta del Barcelona por Lautaro Martínez para que firme este 2019

Lautano Martínez es una de las caras de Argentina en la Copa América 2019... y vaya que lo hace bien con la camiseta de su país. Lleva dos goles, genera acciones de peligro y por ello Barcelona le ha puesto la mira en el mercado de fichajes. La semana pasada, la prensa europea sostuvo que en la dirigencia culé hay consenso para que sea uno de los grandes refuerzos para la próxima temporada.

Este lunes, Passione Inter conversó con el agente de Lautaro Martínez. Este sostuvo no saber nada hasta el momento de un posible traspaso al Barcelona y ahora Radio La Red de Argentina da cuenta de cuánto están los azulgranas dispuestos a pagar con tal de tenerlo en sus filas.

Son 112 millones de euros los que el 'Barza' pondría sobre la mesa como máximo para hacerse con los servicios de Lautaro, según el citado medio. En el 'Barza' tieneN claro que el delantero del Inter de Milán puede ser de gran ayuda para lograr los objetivos y, de paso, darle un respiro a Luis Suárez en algún momento de la campaña que viene.

No obstante, en la tienda 'neroazzurra' no estarían dispuestos de dejar salir al ex atacante del Racing Club, sobre todo cuando están cerca de cerrar la incorporación de Edin Dzeko. El bosnio llegaría por Mauro Icardi.

Por otra parte, Lautaro Martínez tiene en su meta levantar la Copa América. Este martes, la Selección de Argentina se verá las caras ante la local Brasil en el Estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte por un boleto en la gran final.

