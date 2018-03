En Arsenal hay un jugador que tiene la intención de marcharse del cuadro 'gunner' para llegar al Barcelona en la próxima temporada. Hablamos de Hector Bellerín , de quien la prensa inglesa sostiene que su relación con el técnico Arsene Wenger está desgastada y por ello tendría la intención de salir del Emirates Stadium. Hace días se comentó que en Cataluña lo esperaban los brazos abiertos, pero la situación dio un giro de 180 grados.

Este jueves el diario Mundo Deportivo, a través de su periodista Miguel Rico, sostiene que la dirigencia del Barcelona tiene otros planes para el puesto de lateral derecho. Apunta que los dirigentes le darán un año más de confianza a Nelson Semedo, por lo que la llegada de Hector Bellerín quedaría muy difícil de concretarse.

Además, indica el hombre de prensa español que en Barcelona están la premisa de "el que se va no vuelve" y con ello le dirían no a Bellerín. Como se recuerda, el defensor hizo las divisiones inferiores en el 'Barza' y a los 16 años tomó un avión rumbo al Londres para firmar por Arsenal.

También se reporta que en su momento los culés quisieron hacerse con los servicios del ex Watford. No obstante, en Inglaterra no pedían menos de 50 millones de euros por él y esto hizo que al final las negociaciones entre ambas partes no lleguen a buen puerto.

Como se recuerda, Hector Bellerín fue suplente en el partido que Arsenal perdió 2-1 frente al Brighton. Este jueves chocarán contra AC Milan por la ida de octavos de final de la Europa League y se espera que también esté en el banquillo 'gunner'.