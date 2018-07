La dirigencia del Barcelona ha dejado un poco de lado a la 'Masía' para fichar a jóvenes jugadores con un gran futuro para las próximas temporadas. Por ejemplo, para la campaña 2018-19 ya tienen asegurada la presencia del francés Clément Lenglet y ahora los culés esperan hacerse con los servicios de Frenkie de Jong , según apunta la prensa catalana.



Barcelona aguarda cerrar trato por Frenkie de Jong , jugador de 21 años del Ajax de Amsterdam. Sin embargo, este jueves el cuadro español recibió un baldazo de agua fría de parte del club tulipán.

" De Jong no va a estar en venta y la verdad que se lo he dicho a los clubes implicados. Que vuelvan el próximo año. Deben dejarlos jugar 40 partidos con el equipo en la temporada que viene. No saldrá ni por grandes cantidades", dijo Marc Overmars, director deportivo de ese conjunto a De Telegraaf .

Además, no solo le cerró la puerta a su joven estrella. También mencionó que el mediocampista Donny van de Beek y el defensa Matthijs de Ligt tampoco serán parte del mercado.

Antes de subir al primer equipo del Ajax, Frenkie de Jong también pasó por el Jong Ajax entre 2015 y 2016. Fue parte del plantel del Willem II para ganar minutos.