El FC Barcelona vive sus horas más dulces de la temporada 2021-22. Acaba de meterse a octavos de final de la Europa League tras vencer a Napoli y en LaLiga Santander se encuentra muy bien ubicado para clasificar a la próxima Champions. No hay duda que los azulgranas han recuperado la sonrisa tras meses en el hoyo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Riqui Puig, un jugador cuyos mejores años se están yendo en el banquillo. Pensó que con la llegada de Xavi Hernández su suerte cambiaría, pero el de Terrassa no hace más que darle las migajas de los partidos, como el jueves, en el estadio Diego Maradona.

Considerado por muchos como el ‘nuevo Iniesta’ desde que debutó en el primer equipo, allá por abril de 2019, Riqui Puig ha encontrado muchas piedras en su camino en las dos últimas temporadas. Primero con Ronald Koeman y ahora con Xavi. El canterano culé no tiene los minutos que quisiera y que un jugador de su edad necesita, para llegar a la profesionalidad esperada para un futbolista de su edad.

Bajo la órdenes del exentrenador neerlandés del Barça, Puig sufrió desde el primer día. Koeman le puso la cruz y hasta lo ridiculizó públicamente al insinuar que el formado en La Masía no trabajaba como el resto de jóvenes que luchaban por ganarse un lugar en el once inicial.

“Necesita más físico. Hoy en día no todo es calidad técnica, también se necesitan otras cosas. Y me gusta la gente que quiere mejorar y que cada día coge las opciones con dos manos para mejorar las cosas”, llegó a decir Koeman sobre Riqui en una conferencia de prensa.

Riqui Puig tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2021. (Getty)

Lamentablemente para el nacido en Matadepera, la cosa con Xavi tampoco ha cambiado demasiado. Empezó el año con un par de titularidades, pero sus actuaciones no convencieron al de Terrassa y este terminó borrándolo de sus planes.

“Tiene un talento innato y tiene que ser importante para el equipo como lo son Gavi y Nico. Tiene que atreverse, tiene que chutar, tiene que llegar al área, pero desde luego que contamos con él”, dijo hace poco el DT español al ser consultado por la situación de Puig.

En lo que va de la temporada 2021-22, el número 6 del FC Barcelona ha sumado apenas 13 partidos entre LaLiga Santander (10), Copa del Rey (1), Champions (1) y Europa League (1). Los pocos minutos que tiene en tienda azulgrana podrían empujarlo a cambiar de aires.

En esa línea, los clubes que han presentado un serie interés en sus servicios son Arsenal y AC Milan. Ambos quieren la cesión del canterano azulgrana por toda la temporada 2022-23, precisamente la última de su contrato en Les Corts.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Riqui Puig, nacido el 13 de agosto de 1999, se encuentra valorizado en 9 millones de euros. El también internacional con España puede actuar como mediocentro y volante ofensivo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.