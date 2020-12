Riqui Puig es uno de los futbolistas que saldrá del Barcelona en el mercado de fichajes de invierno. A pesar de que es uno de los mejores jugadores que ha dado La Masía en los últimos años, el canterano azulgrana no figura en los planes de Ronald Koeman.

Al conocido interés del Real Betis, según medios italianos y europeos, se ha sumado el de dos tradicionales clubes de Europa: AC Milan y Arsenal. Ambos equipos quieren al volante del FC Barcelona en enero de 2021 en condición de cedido.

Tanto el equipo inglés como italiano ven en Puig al jugador indicado para darle más fuerza en la volante de enero a final de temporada. Es por eso que no tardarán en empezar las negociaciones con el Barcelona, club en el que el catalán acaba contrato en junio de 2021.

Antes que nada, el Barça tiene pensando hacer uso de la opción para la renovación del vínculo y cederlo para que gane rodaje en otro club. Por ahora, lo único concreto es que Puig abandonará Barcelona en el siguiente mercado. Su relación con Koeman no da para más y quiere sumar minutos en los últimos meses de la temporada.

Mal parado ante la prensa

Hace unas semanas, Ronald Koeman hizo una comparación entre los jugadores más jóvenes de la plantilla, dejando mal parado, nuevamente, a Riqui Puig, a quien se le acusa ser el ‘topo’ entre todos los jugadores catalanes.

Al central Ronald Araujo volvió a ponerle de ejemplo de jugador que se gana el puesto en los entrenamientos. “Tiene un carácter fuerte, manda y entrena a tope todos los días. Quiere mejorar, quiere escuchar y está abierto a cualquier consejo”, subrayó en rueda de prensa.

En cambio, dejó entrever que esa entrega en las sesiones de preparación no se la ve a otro canterano como Riqui Puig: “Riqui necesita más físico. Hoy en día no todo es calidad técnica, también se necesitan otras cosas. Y me gusta la gente que quiere mejorar y que cada día coge las opciones con dos manos para mejorar las cosas”.

