Barcelona puede decir que ha tenido entre sus filas a uno de los mejores laterales derechos de la historia: Dani Alves. El defensa brasilero constantemente va al ataque e incluso tiene una tremenda pegada desde larga distancia. En el cuadro culé lo ganó todo, destacando sus títulos de la Champions League, Mundial de Clubes y Supercopas de Europa.

Actualmente juega en PSG, pero Dani Alves tiene el sueño de ponerse nuevamente la camiseta del Barcelona. Así lo sostuvo en entrevista para la cadena brasilera Globo TV. Allí mostró su intención de volver al lado de Lionel Messi. ¿Se dará para la próxima temporada?

"Puedo decir que Barcelona es mi casa. Es imposible decir que no quiero volver. Volvería allí si mañana me llaman. Enseguida. Si digo que no salí herido estaría mintiendo. Salí dolido porque creo que he luchado mucho para construir parte de la historia de este club", indicó Alves.

Asimismo, le apuntó a la actual directiva presidida por Josep Maria Bartomeu. "Acabé dándoles grandes resultados y ellos no respetaron eso. Tanto es así que quisieron hacerme una despedida y dije que no porque esa es mi casa. ¿Cómo iba a decir adiós si un día iba a volver?", añadió.

Como se recuerda, Dani Alves salió del 'Barza' al final de la temporada 2015-16 sin dejar un euro al club (no renovó contrato). Luego pasó por las filas del PSG, donde hasta hace poco resultó como campeón de la Ligue 1.