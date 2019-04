¿Qué hará el Barcelona? Atlético de Madrid y la última decisión sobre Antoine Griezmann

Parece que la 'novela Griezmann', temporada tres, llega a su fin antes de lo previsto. Y es que el presidente del Atlético de Madrid , Enrique Cerezo, confirmó a una radio española que Antoine Griezmann no se irá al Barcelona y que se quedará "mil por mil" en el equipo 'Colchonero'.

"No hay opciones de que Griezmann salga el próximo verano. Se va a quedar en el Atlético al mil por mil. Es jugador del Atlético de Madrid por muchos años y a ver si dejan el tema... Los que se van a ir, se van; los que se quedan, se quedan", aseguró el 'presi' al programa El Rondo de televisión Española en Cataluña.



Hace algunas semanas, L'Equipé anunció que el jugador francés se había ofrecido al Barcelona, un panorama que se veía complicado porque en en tienda azulgrana no olvidan lo que sucedió el pasado mercado de verano europeo.



Y tampoco sería fácil, porque el club rojiblanco no tiene la intención de vender a su delantero después de la renovación. Luego de la temporada pasada de la ' Novela Griezmann' que terminó con la renovación de contrato del francés con un sueldo que llega hasta los 23 millones de euros por temporada, lo que lo hace uno de los mejores pagados del mundo.

► Lo perjudican en la Bota de Oro: ESM hablará con Diario Marca para entender por qué no le dan gol a Messi



► ¡Lo dijo el Papa Francisco! "Da gusto ver a Messi, pero no es Dios"



► Malas noticias para Zidane: el mensaje de Solksjaer que alejaría a Paul Pogba del Real Madrid



► Una luz de esperanza: el optimismo de Allegri para tener a Cristiano Ronaldo en la ida ante Ajax por Champions