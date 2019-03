Barça desmantela al 'Aleti': el otro crack 'colchonero' que llegaría con Griezmann en 2019... ¡y gratis!

De cara al mercado de fichajes 2019 , el FC Barcelona se ha puesto como objetivo fichar a un central y también a un delantero. Sin embargo, no son los únicos puestos que los azulgranas quieren reforzar. Según el diario 'Mundo Deportivo', Bartomeu también quiere incorporar a un lateral izquierdo y el nombre de Filipe Luis aparece sobre la mesa.



Tal como apunta la citada fuente, el histórico jugador del Atlético de Madrid llegaría con Griezmann en el siguiente mercado de fichajes y sin costo alguno ya que termina contrato con la entidad rojiblanca el próximo 30 de junio. En Camp Nou saben que Jordi Alba necesita un suplente para algunos partidos y el brasileño parece ser el indicado.

De hecho, a Filipe Luis no le molestaría llegar al FC Barcelona para ser el habitual reemplazante de Alba. Tiene 33 años y sabe que no puede dejar pasar una oferta de los azulgranas. De hecho, el brasileño prefiere seguir jugando en un club grande, aunque sea como suplente, a ser titular habitual en un equipo desconocido. El dinero no influirá en su decisión.

Filipe Luis. (Foto: Getty) Filipe Luis. (Foto: Getty)

"Pese a que se ve con opciones de competir por el puesto, Filipe vería con muy buenos ojos la posibilidad de ser suplente en el Barça y dar así un paso más en su carrera. En este sentido, el brasileño preferiría jugar menos, pero seguir compitiendo por títulos, a apostar por una liga menor para ser titular indiscutible y un contrato millonario", publica el diario 'Mundo Deportivo'.

Hay que mencionar que el futuro de Filipe Luis suena hace varios meses fuera del Atlético de Madrid. Al brasileño lo buscan la Juventus y el Inter de Milán, aunque según ha revelado el propio futbolista , fue el PSG el club que más estuvo cerca de ficharlo en 2017.



"Cuando apareció la oportunidad (de ir al cuadro parisino), hablé con la dirigencia del Atlético y pedí que me liberaran, al igual que lo hicieron con Gabi. Ellos me dijeron que no era una situación similar, pese a que terminábamos contrato casi iguales", contó el posible futuro fichaje del FC Barcelona.

