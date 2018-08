No se puede asegurar con certeza de que Adrien Rabiot cambie de equipo para la próxima temporada. En el PSG no pueden confirmarlo, mientras que el Barcelona aún estudia la posibilidad de incorporarlo para el 2018-19 pese al fichaje de Arturo Vidal. Sin embargo, tal como indican medios italianos, otro equipo se puesto en puja por el galo: la Juventus. Sí, la ‘Vecchia Signora del Calcio’ mira con buenos ojos la contratación del mediocampista.



Luego de ser titular en el primer partido de la temporada, en donde marcó uno de los tres goles del PSG, el propio técnico del equipo no asegura su permanencia: “No es seguro que se quede aquí. Es un gran jugador para mí y puede convertirse en uno top”, indicó Thomas Tuchel en el primer partido de la temporada, en donde Neymar también se estrenó con un tanto.



Tras los pasos de Adrien Rabiot andan muchos pretendientes, en Italia aseguran que Juventus y hasta el propio AC Milan podrían estar interesados. Para este caso, todo indica que la última decisión la tiene el francés, quien mientras sigue meditando su decisión el PSG planea un severo castigo: no jugar durante toda la temporada.



Sí, es un riesgo. El de perder el jugador a coste cero, que no están dispuestos a cometer en la entidad presidida por Al-Khelaïfi. El expediente Rabiot sigue sumando capítulos... sin saber cuál será su final. Le queda una temporada de vínculo en París, no quiere renovarlo y en los próximos días, mientras dure el mercado de fichajes, se espera cerrar algún vínculo.