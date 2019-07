Adeu, Malcom: Barcelona lo vende en 40 millones de euros más variables

El descartado de Ernesto Valverde ya tiene equipo para el mercado de fichajes de verano. Hace unas horas se publicaba la información de que el Zenit de San Petersburgo se encontraba interesado en el delantero de Malcom y en España se asegura de que el futbolista se marcha a la Premier League de Rusia a cambio de 40 millones de euros más otros cinco en variables. Malcom deja el Camp Nou luego de una temporada al lado de Lionel Messi y Luis Suárez.



Sin chances de jugar en el primer minuto y con el arribo de Antoine Griezmann, el Barcelona le había comunicado al atacante para buscarse un equipo de cara al 2019-2020. Y no había sido fácil. Malcom quería seguir ganando su salario y el Barca deseaba recuperar su inversión. Por ello, la oferta presentada desde Rusia satisface a ambas partes a estas horas del día.



El Everton preguntó por Malcom y también lo hicieron desde la MLS, pero los rublos pudieron más para el ex jugador del Burdeos. Tras una mala experiencia en el cuadro catalán, Malcom espera ganarse un buen nombre en la liga de Rusia tras no haber sido del agrado de Ernesto Valverde. El técnico vasco nunca aprobó la llegada del atacante de 22 años.



En San Petersburgo, Malcom jugará al lado de su compatriota Douglas Santos y el argentino Matías Kranevitter, los otros dos sudamericanos de la institución rusa. Malcom jugó 15 duelos ligeros con el Barcelona y tan solo anotó un gol. Prueba de que no le bastó a Valverde.



