La temporada no ha terminado para el Barcelona ni Manchester United , pero ambos ya trabajan en el tema de los fichajes para el 2018-19. En esa linea, hay un joven jugador que interesa a Mourinho, pero que a Messi también le gustaría tenerlo como compañero. ¿Su nombre? Justin Kluivert.



De acuerdo al diario español 'Don Balón', el hijo del mítico Patrick y delantero de Ajax es seguido de cerca por Mourinho hace mucho tiempo. El ariete holandés viene firmando grandes actuaciones y en Old Trafford creen que es precisamente el tipo de futbolista que necesitan.

Justin Kluivert usa el dorsal 45 con los colores del Ajax de Amsterdam. (Foto: AFP)

El problema para el Manchester United es que por muchos millones que ofrezca, el Barcelona también anda tras los pasos del hijo de uno de los mejores jugadores que los 'Culés' han tenido en su historia. Y Messi serviría como un gran aliado para concretar el fichaje.



De hecho, en una entrevista con la revista inglesa 'Four Four Two', Justin Kluivert se referió a las informaciones que apuntan al interés de Messi en jugar junto a él. "He oído esos rumores también. Pero no sé si son ciertos. No estoy en contacto con él y sólo Messi sabe lo que ha pasado realmente, pero es bonito oírlo", dijo el holandés.

En lo que va de la temporada, Justin Kluivert ha jugado un total de 1615 minutos y marcado 6 goles. Pese a que solo tiene 18 años, el delantero holandés es una de las grandes figuras del Ajax y es por eso que se deja querer por los más grandes de Europa.