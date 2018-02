Lionel Messi no es solo el mejor jugador del FC Barcelona , también es una gran influencia a la hora de las grandes decisiones. Como voz autorizada en el vestuario, el crack argentino aconseja qué hacer en cada mercado de fichajes y cara al del próximo verano, ya tiene un plan pensado.



Así informa este viernes el portal español 'Don Balón' en su edición digital. Según la mencionada fuente, el mejor jugador del mundo quiere una revolución en la plantilla con la llegada de Antoine Griezmann y la vente de Ousmane Dembélé.



Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). (Foto: Getty Images) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). (Foto: Getty Images)

Pese a que no lleva ni una temporada en el FC Barcelona y ha sido el segundo fichaje más caro en la historia del club, Lionel Messi no lo considera como un gran aporte para el ataque, sobre todo después de las actuaciones que Coutinho ha regalado en sus primeras semanas en Camp Nou.



"El juego del francés, además, nos se adapta en nada a la propuesta futbolística del Barça : ni toca, ni combina, ni se asocia. Dembélé sólo sirve para correr y correr y correr. Un fútbol que el Barcelona no practica", publica la citada fuente este viernes.



Es así que como alternativa para el ataque, Lionel Messi habría pedido la compra de Griezmann. Ve posible un intercambio de cromos con el Atlético de Madrid, club que prácticamente tiene perdido al delantero francés, cuya cláusula de rescisión asciende a 100 millones de euros. ¿Podrá la 'Pulga' ver realizado su proyecto?