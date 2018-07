En Barcelona tienen claro que van a fichar a más de un volante para la próxima temporada. A las confirmadas bajas de Andrés Iniesta y Paulinho (volvió a la Superliga China), se le podría sumar el posible traspaso de André Gomes. Ante ello, el nombre de Eden Hazard es uno de los favoritos de la dirigencia culé en el mercado de fichajes .

El diario Sport sostiene a través de su edición digital que Barcelona ya ha hecho un primer contacto con Eden Hazard . Como se recuerda, el mediapunta de la Selección de Bélgica terminó su destacada participación en el Mundial Rusia 2018 al caer ante Francia 1-0 por las semifinales.

Hazard ha respondido que quiere salir del Chelsea. No le ha dado un "sí" o "no" como respuesta al elenco catalán, pero hay intención de abandonar la Premier League de cara a la campaña 2018-19. Tiene claro que su ciclo en el cuadro de Stamford Bridge está más que terminado.

El ex Lille también no ve con buenos ojos que los 'blues' no vayan a jugar la Champions League debido a su irregular anterior temporada. Uno de sus objetivos es alcanzar la Copa de Europa y con el 'Barza' el sueño podría ser más que accesible.

Sin embargo, la dirigencia culé no es la única que pretende contar con los servicios de Eden Hazard . Al confirmarse la marcha de Cristiano Ronaldo a Juventus, Real Madrid está dispuesto a poner sobre la mesa más de 100 millones de euros para contratarlo en este mercado de fichajes.