El Barça rechaza 100 millones de euros de la Premier League: Riqui Puig no saldrá en enero de 2020

El Manchester City se ha puesto como objetivo la llegada de Riqui Puig para el mercado de fichajes de invierno en enero de 2020. El exentrenador del FC Barcelona cree que el canterano es lo que club necesita para reforzar la volante.



Tiene a su favor que el llamado 'nuevo Iniesta' no cuenta en esta temporada para Valverde y aprovecharía la situación para ofrecerle un contrato con regularidad asegurada en el primer equipo del City.



En cuanto al dinero, el campeón de la Premier League tendría que abonar los 100 millones de euros que indica el contrato de Puig como cláusula de rescisión. El canterano renovó con los azulgranas hasta 2021 con el objetivo de hacerse un hueco en la plantilla principal, pero con sus 20 años, sigue jugando en la filial. Y en Tercera.



Pep Guardiola tiene contrato con el City hasta el 2021. (Foto: Getty) Pep Guardiola busca el fichaje de Puig. (Foto: Getty)

Lamentablemente para el Manchester City, el Barcelona no tiene en sus planes vender a Puig por mucho que no tenga minutos en el primer equipo. En Camp Nou consideran que el volante del Barça B representa el futuro del club y no se imaginan verlo en otro equipo.



"Los expertos de Can Barça entienden que el crecimiento que se espera de un futbolista con el potencial de Riqui Puig pasa por jugar (como hicieron los tres fenómenos citados) una cincuentena de partidos con el Barça B. O alguno más. A partir de ahí llegará el momento de tomar decisiones para afrontar la siguiente etapa", publica 'Mundo Deportivo'.



Así como en el Manchester City, Riqui Puig ha sonado en otros clubes en el último mercado de fichajes de verano. Uno de ellos ha sido el Tottenham, cuyo técnico, Mauricio Pochettino, pidió la cesión del canterano del Barcelona por una temporada, pero en Camp Nou cerraron la puerta.

