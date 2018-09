PSG es de los clubes que tiene más dinero para gastar en materia de fichajes. Por ejemplo, a mediados de 2017 pagó la cláusula de rescisión de Neymar para sacarlo del Barcelona (222 millones de euros) y también abonó 180 millones por los servicios de Kylian Mbappé. Si bien es cierto que el mercado en la Ligue 1 ha cerrado, bien pudo tener a Filipe Luis. El mismo jugador lo ha revelado este miércoles.

Filipe Luis , lateral del Atlético de Madrid, tuvo una entrevista este miércoles con diversos medios en la concentración de la Selección de Brasil y allí admitió un secreto a voces: que tanto PSG como él soñaban con que vaya al Parque de los Príncipes para esta temporada.

"Cuando apareció la oportunidad (de ir al cuadro parisino), hablé con la dirigencia del Atlético y pedí que me liberaran, al igual que lo hicieron con Gabi. Ellos me dijeron que no era una situación similar, pese a que terminábamos contrato casi iguales", sostuvo Filipe Luis.

Asimismo, desmintió que haya presionado para que lo dejen salir del cuadro colchonero. "Es mentira eso que haya insistido. Han querido manchar mi imagen en el club", fue lo que añadió el también ex Deportivo La Coruña.

Como se recuerda, Filipe Luis ha sido tomado en cuenta para los partidos de la Selección de Brasil por amistosos internacionales en fechas FIFA. La 'Canarinha' se verá las caras ante Estados Unidos y El Salvador.