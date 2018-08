Harry Kane, Eden Hazard, Neymar y Robert Lewandowski han sido algunos de los nombres que han sido vinculados al Real Madrid. No obstante, tal parece que ninguno de estos no llegará al club blanco debido a los equipos de los jugadores piden demasiado dinero. Ahora, resulta que los merengues recibieron al ofrecimiento de un gran futbolista que no pidieron. Se trata del brasilero Willian , crack del Chelsea.

Así lo menciona este miércoles la cadena española Onda Cero. Indica que a la medianoche existió el ofrecimiento de parte de Willian al Real Madrid. Todo para sacarlo del cuadro 'blue' a poco del cierre del mercado de fichajes en España (31 de agosto).

Sin embargo, la directiva presidida por Floretino Pérez la tuvo muy clara ni bien llegó el nombre de Willian a sus oficinas: lo descartaron por completo. Y es que el brasilero no encaja no solo en sus gustos, sino que tampoco se acomoda a lo que quiere el técnico Julen Lopetegui.

Además, los blancos tuvieron en cuenta también el precio que se maneja. Chelsea pidió en su momento al Barcelona cerca de 80 millones de euros por su pase; es más, hasta 10 millones era lo que solicitaba su representante como comisión.

Por otra parte, Real Madrid ya se prepara para lo que será el duelo ante Girona este fin de semana por la segunda jornada de la Premier League. En la primera fecha, los merengues le ganaron 2-0 al Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu.