¿Vales 126 millones? Joao Félix fue presentado en el Atlético y habló del costo de su fichaje

Ya es parte del equipo de Diego Simeone. Joao Félix , el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid , no le presta "ninguna" atención al precio de su traspaso, 126 millones de euros, ni siquiera siente la presión de esa cantidad ni de suplir a Antoine Griezmann, del que toma el '7' con un desafío enorme e insistente: "hacer historia".

"Este tema de las cantidades son temas del mercado. No sé nada de eso. Me dedico a jugar, a hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al club en el que estoy (...) No le presto mucha atención. Simplemente hago mi trabajo", explicó Joao Félix consciente de que su llegada está acompañado de un traspaso récord en Atlético de Madrid, Benfica y el fútbol portugués.

Joao Félix, cuarto fichaje más alto en la historia del fútbol, apenas lleva un año en la elite, pero que sólo ha necesitado ese tiempo para ser la irrupción más impactante de la última temporada y, a la vez, para ser el elegido por el Atlético para suplir a Griezmann, su mejor goleador de los últimos 40 años, con 133 tantos en 257 duelos.

"Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia en el club", proclamó en sus primeras palabras de la comparecencia el delantero portugués, ya internacional absoluto con su selección, en la que ha coincido con Cristiano Ronaldo, con las inevitables comparaciones que surgen cuando otro portugués como él ha valido 126 millones.

Griezmann ya es pasado en el Atlético. Joao Félix es presente y futuro. "El número 7 que te vamos a entregar (era el dorsal del francés hasta este verano y lo será del portugués desde ahora) es la camiseta del compromiso", enfatizó Enrique Cerezo, presidente del club, que retrocedió al pasado miércoles para elogiar al atacante.



(Fuente: EFE)

