Las negociaciones entre el Real Madrid y Kylian Mbappé se han complicado en las últimas semanas. No porque el todavía delantero del PSG no esté convencido de jugar en el Santiago Bernabéu en la próxima temporada. Todo lo contrario. El sueño del nacido en Bondy es vestir la camiseta blanca en algún momento de su carrera. Sin embargo, no todo es fútbol para el crack francés. Y es que tanto él como su entorno se encuentran buscando las mejores condiciones en el contrato para poner la firma definitiva.

En esa línea, uno de los puntos en los que Mbappé y Real Madrid no terminan en ponerse de acuerdo tiene que ver con los derechos de imagen del futbolista. Mientras Kylian quiere ser el dueño absoluto de estos, en el club ‘Vikingo’ esperan un pacto de repartición a medias, tal como ocurre con otros jugadores.

Según informó el periodista Eduardo Inda, en El Chiringuito de Jugones, en el Real Madrid es habitual que se distribuya a medias el porcentaje de derechos de imagen con todos los integrantes de la plantilla. Una cláusula que hasta Cristiano Ronaldo aceptó en 2009, fecha en la que desembarcó en Chamartín.

No obstante, el anhelo de Kylian Mbappé y sus allegados es manejar por cuenta propia todos los derechos de imagen. Así las cosas, el campeón mundial 2018 quiere ser quien decida con qué marcas se asocia, qué empresas le patrocinan y en qué actos de publicidad interviene.

No es el único capricho

Tal como apunta el periodista Guillem Balagué de El Partidazo de Cope, Mbappé quiere más dinero para llegar al Real Madrid como jugador libre. Se trata nada menos que de 100 millones de dólares, cifra que el presidente Florentino Pérez no está dispuesto a pagar por mucho que quiera a ‘Kiki’ en su equipo.

Así las cosas, las negociaciones entre el Madrid y Mbappé se habrían enfriado. Según Balagué, “el Real Madrid y Florentino Pérez se han plantado por el fichaje” del francés, por lo que el PSG renueva sus esperanzas para retenerlo más allá del 30 de junio de 2022, fecha en la que termina su contrato.





