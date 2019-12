El peruano tendrá que esperar ya que no le darán la carta de salida de Vallecas. Luis Advíncula no se mueve del Rayo Vallecano, según el presidente del club español, Raúl Martín Presa, quien le cerró las puertas a toda posibilidad de una partida del peruano ante el supuesto interés de otros equipos por ficharlo.

“Luis Advíncula es un buen jugador y estamos encantados de tenerlo en Rayo Vallecano”, dijo de inicio Presa, quien inmediatamente fue consultado para #ElÚltimo por el periodista Deivi Ruiz, sobre si tiene conocimiento de los rumores del interés de clubes como Torino o Atalanta por el defensa.

“Es normal, hoy mismo, en lo que estamos pensando es en intentar conformar el mejor equipo. Por tanto, no tenemos previstas salidas. Al revés, tenemos que reforzarnos para intentar coger los puestos que nos dan luchar por volver a la Primera División. Es nuestro objetivo. Por lo tanto, hoy mismo estamos centrados no en debilitar, sino en reforzar el equipo”, sostuvo el mandamás al ser consultado sobre Advíncula.

Luis Advíncula recién se iría a mediados de 2020

También, remarcó que la idea es hacer más fuerte al equipo y no hacerlo más débil. “Nuestra intención ahora no es debilitar el equipo, sino al revés”, añadió. Consultado sobre cómo evalúa al popular ‘Bolt’, repitió que “es un buen jugador”, aunque luego habló en general. “Creo que tenemos una gran plantilla. Los resultados no nos han acompañado. Yo creo el rendimiento del equipo tiene que ir a más”, dijo.

Tras una temporada en Rayo Vallecano, Luis Advíncula fue comprado en julio de este año por la entidad española tras cerrar un acuerdo con Tigres mexicano. El contrato con el también integrante de la selección peruana es hasta el 30 de junio del 2022.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...