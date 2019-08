Si no es el Real Madrid, no va: estrella le dice no al Manchester United para cumplir su sueño blanco

Zidane no piensa en otro fichaje enReal Madrid que no sea Paul Pogba. El entrenador ya le pidió a Florentino Pérez que haga todo lo posible para poder tener al francés esta temporada; sin embargo, las constantes trabas colocadas por Manchester United complican el traspaso, aunque esta semana se abrió una nueva opción y pasa por un nombre: Christian Eriksen.

El danés era opción para los 'Red Devils' por si Pogba decidía partir. Las conversaciones con Tottham iniciaron y parecían tener buen rumbo pero todo se frenó de un momento a otro por el deseo del jugador de llegar a Madrid.

Según explica 'Sky Sports', Eriksen solo se ve vestido de blanco en España. Su ilusión es llegar al equipo de Zidane debido a que cree que puede ser el impulso que necesita su carrera para ser considerado un jugador 'top'.

A este interés del Real Madrid, según Marca, se le ha sumado el posible interés del Atlético de Madrid. Esperan que pueda ser alternativa al posible fichaje de James Rodríguez que tiene más posibilidades de llegar al Napoli . Solo se espera el 'sí' de Simeone.

Tottenham tiene prisa por vender. Los 'Spurs' quieren cerrar a Paulo Dybala y Coutinho antes que el mercado de fichajes de la Premier League cierre (8 de agosto) y están ante una de las últimas oportunidades de 'rentibilizar' el traspaso de Eriksen.

"Siento que estoy en una etapa de mi carrera en la que me gustaría probar algo nuevo. No sería algo negativo quedarme, tengo mucho respeto por lo que está haciendo el Tottenham, pero me gustaría probar algo nuevo. Espero que este verano se decida algo", aseguró Eriksen a inicios de junio, quien tiene contrato con el cuadro inglés hasta la próxima temporada.

"Sería un paso adelante, pero para eso el Real Madrid debería descolgar el teléfono y llamar al Tottenham y decir que me quieren. Hasta donde yo sé eso no se ha producido todavía".

