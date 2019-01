Ahora sí, se pudrió todo: la dura respuesta de Hazard a Sarri que marca su partida al Real Madrid

Eden Hazard podría haber dado el paso definitivo para salir del Chelsea y recalar en el Real Madrid en el mercado de fichajes de verano 2019. Y es que el crack belga ha demostrado nuevamente que la relación con su entrenador, Maurizio Sarri, está más que desgastada.



En conferencia de prensa, Hazard le respondido al entrenador de Chelsea, quien hace unos días le dijo a los medios que el 'Duque' carece de falta de liderazgo. Como era de esperarse, el atacante no se quedó de brazos cruzados y respondió fuerte.

"No estoy interesado en lo que el entrenador diga. Para ser sincero, no me importa. Si Maurizio Sarri tiene algo para decir, lo dirá. Todos somos hombres grandes, así que podemos hablar juntos sin ningún problema. Los técnicos piensan lo que quieren pensar; para mí, la mejor respuesta es estar en el campo y ganar partidos", dijo Hazard, de quien dicen ya tiene un acuerdo con Real Madrid para 2019.

Hazard entiende las críticas

Por otro lado, Eden Hazard dijo entender las críticas de Sarri en tiempos en los que el Chelsea no viene demostrando un buen juego. En la Premier League, los londinenses se encuentran a 13 puntos del líder Liverpool.



"Entiendo que el técnico tiene que criticar a los jugadores cuando el equipo no juega bien. No quiero decir que soy el mejor futbolista, pero siempre los que pueden ganar partidos son los que reciben más críticas. Yo solo intento dar lo mejor de mí", concluyó.