¡Todo sea por Pogba! Los sacrificados del Real Madrid para llegar a la suma que pide Manchester United [FOTOS]

Antes que finalice la temporada pasada, Zidane le entregó a Florentino Pérez la lista de fichajes que quería para su nueva versión del Real Madrid , en esta se encontraba el nombre de Paul Pogba , quien es uno de los favoritos del entrenador blanco, pero que no es tan fácil de conseguir para el presidente.

Los constantes intentos desde el Santiago Bernabéu para hacerse de los servicios del francés han sido inútiles. Manchester United rechaza las constantes ofertas debido a que no cumplen con sus expectativas económicas. "O pagas o no te lo llevas", advierten desde Old Trafford.

Según Diario Marca, para que Real Madrid pueda firmar a Pogba tendrán que cumplir una condición: recaudar 200 millones de euros con la venta de futbolistas. Sin este ingreso, el club no está en la capacidad de poder costear una transacción que por lo sucedido en el mercado, tendría un coste no menor a 150 millones.

Así como Zidane entregó los nombres que quería que lleguen, hizo lo mismo con los que se tendrán que ir. Ya se fue Marcos Llorente, Theo Hernández, Raúl de Tomás, Mateo Kovacic, Luca Zidane, Sergio Reguilón y Martín Odegaard, pero esto no basta. A ellos se les sumarían seis nombres.

Los grandes favoritos serían Navas, Lucas Vásquez, James Rodríguez, Isco, Gareth Bale y Mariano Díaz. De todo ellos, solo el colombiano parece cambiar de equipo con la oferta que tiene del Napoli.

El entrenador de los rojos, Ole Gunnar Solskjaer, descartó que a las oficinas de la institución hayan llegado propuestas formales por el mediocampista que llegó a Old Trafford en el 2016.



“No hemos tenido ofertas de ningún club”, aseguró el DT de Manchester United. Al mismo tiempo, el estratega noruego aprovechó el momento para contestar al agente de Pogba, Mino Raiola. “Los representantes hablan todo el rato”, indicó en conferencia de prensa. Lo quieren retener.



