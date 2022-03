Avanzan los meses y la novela entre Real Madrid y Kylian Mbappé continúa. La llegada del francés al cuadro merengue no se pudo dar el pasado mercado de fichajes, pero los fanáticos tienen la esperanza de que se concrete a mediados de este 2022. Los rumores aumentan e incluso los directivos afirman que el atacante dejará PSG pronto.

El último en referirse a la situación de ‘Kiki’ fue Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien afirmó este jueves en la Plaza de Callao de Madrid que el atacante “no seguirá” en Francia. El mandatario conversó con la prensa con motivo de la inauguración oficial de #ElClásicoENMadrid.

“Mbappé no va a seguir en el PSG. No es normal que un jugador en esta situación de contrato no haya anunciado todavía a dónde va”, dijo el directivo ante la sorpresa de muchos. De inmediato más de uno vinculó sus palabras con el posible fichaje del delantero con el Real Madrid.

Durante el acto se han presentado las acciones que tendrán lugar del 17 al 20 de marzo, como antesala al partido que disputarán el Real Madrid y el Barcelona el domingo.

“El ‘Clásico’ es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y desde LaLiga queremos salir a las calles para vivirlo al máximo con nuestros aficionados”, dijo Tebas.

“Aunque este partido se vive de forma global, la ciudad que acoge el encuentro, Madrid, coincidiendo además con su capitalidad mundial del deporte, merecía que hiciéramos este despliegue por algunos de sus principales rincones”, sentenció el presidente de LaLiga.

Los que llegan, se van y el DT en Madrid

Kylian Mbappé no es el único en carpeta en Real Madrid. Erling Haaland y Tchouameni serían los otros ansiados refuerzos, pero para ello, José Ángel Sánchez ha sido claro con Florentino en que tienen que dar salida a otros jugadores.

Eden Hazard, Mariano Díaz, Luka Jovic, Dani Ceballos y Jesús Vallejo son los que el Madrid buscaría traspasar para hacer espacio no solo en el equipo, sino en las cuentas del club. Las mismas que por ahora siguen en verde tras el último reporte de LaLiga.

Otro de los temas que se habrían tocado en esa cumbre fue el del técnico. Con LaLiga Santander prácticamente en el bolsillo y tras avanzar a cuartos de la Champions pasando por encima al PSG, en el Madrid mantendrán a Carlo Ancelotti en el banquillo. El italiano aún tiene contrato y se lo respetarán.





