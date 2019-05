¿Llega al Real Madrid? Esto dijo Duván Zapata sobre posible interés del club merengue por ficharlo

Real Madrid , a través de Florentino Pérez , aseguró que aún no han contactado con ningún fichaje este cierre de temporada, algo que corroboró el delantero colombiano, Duván Zapata , al asegurar que "aún no lo han llamado". El conjunto de Chamartín espera que cierren todos los clubes la temporada para comenzar a traer los refuerzos que necesita y la delantera es uno de los puntos en la mira del presidente blanco.

Es así que dentro del abanico de posibilidades, surge el goleador del Atalanta (con 23) quien, esta temporada, quedó detrás de Quagliarella (26) en la tabla de goleadores de la Serie A. El caleño está en la mira del Madrid para reforzar la delantera, ya que las posibilidades de que lleguen Mbappé y Jovic son cada vez más lejanas.



En una entrevista para Caracol, el delantero aseguró que "a mí no me ha llamado el Real Madrid, ojalá. La verdad que no, he escuchado, he visto que me han vinculado, para mí es un orgullo. Intento estar tranquilo, con los pies en la tierra y pensar en lo que se viene".



Pero el Real Madrid no es el único club que lo tiene en la mira. Su gran temporada, en la que ayudó al Atalanta a clasificar a la Champions, lo ha puesto en la mira de los top europeos. El colombiano será una de las sensaciones en este mercado de pases. Estará en la próxima Copa América, donde se puede revalorizar, así que si el Madrid lo quiere, será mejor que se ponga las pilas ya.

