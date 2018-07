En los próximos días, Real Madrid confirmará el fichaje de Cristiano Ronaldo por Juventus, según apuntan los medios españoles e italianos. ¿Quién será el sustituto ideal para ocupar el lugar del portugués?

Neymar, Kylian Mbappé y Eden Hazard , en ese orden, son los deseos de la 'Casa blanca'. Sin embargo, las opciones de cada jugador para llegar al Santiago Bernabéu son diferentes y hasta complicadas.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid , cree que la negociación por el brasileño será complicada por la cantidad de trabas que pone PSG. Con el atacante francés ocurre los mismo, los parisinos no dejarán que salga fácilmente.

Eden Hazard , el último en la lista, es el hombre con más opciones. Además, el volante tiene todo a su favor. Hace poco se conoció que el mediocampista retrasó su renovación con Chelsea porque quiere escuchar la propuesta de los blancos.

"Eden rechazó prolongar su contrato con el Chelsea para, llegado el caso, poder atender el interés del Real Madrid , donde encajaría bien" , reveló Thierry Hazard, padre el futbolista a los medios belgas.

Finalmente, el volante envió un mensaje directo a España en pleno Mundial. "El Real Madrid puede interesarme, todos lo saben. Si no me quieren, no se hablará sobre eso. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer" , declaró.