Se lo comunicó al plantel: Real Madrid y el sacrificado más millonaria cifra para fichar a Neymar

Neymar, desde el 2013, es uno de los sueños de Florentino Pérez. El presidente blanco quiere al brasileño desde que firmó por el Barcelona. Este verano se podría dar, y para lograrlo, está moviendo una gran cantidad de fichas y sabe que tendrá que sacrificar a jugadores para tenerlo. El elegido será James Rodríguez.

El colombiano ya le comunicó a sus compañeros del Bayern Munich que no continuará y que su regreso al Real Madrid será inminente; sin embargo, no jugará en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. Zidane no tiene espacio para él y ya le informó que tendrá que buscar otro club.

Tal parece que Florentino Pérez lo consiguió. James sería pieza clave para la llegada de Neymar. El PSG ha mostrado interés por el jugador colombiano y no vería con malos ojos incluirlo en el trato por el brasileño y una suma de 350 millones de euros.

Real Madrid está dispuesto a dejar ir al futbolista pero no de pagar la tan alta cifra. 'Ney' llegó al cuadro parisino para la temporada 2017/18 y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Las lesiones y vida tan agitada, hicieron que su valor caiga.

La cosas podrían cambiar en junio del 2020. El contrato de Neymar por el que firmó el PSG fue de 222 millones y no posee cláusula de recisión para las primeras tres temporadas. Ya van dos. En verano del 2020 se estima que costará 170 millones de euros. Una cifra que se adecua mucho más al bolsillo de grandes de Europa. El Madrid tendrá que esperar.



