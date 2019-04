Insultó a Messi y ahora podría llegar al Madrid: el crack que quiere Florentino para reemplazar a Marcelo [FOTO]

El Real Madrid está en la necesidad de renovar parte de su plantilla y tanto Zidane como el presidente del club, Florentino Pérez , lo tienen presente. Es más, el directivo madridista ya tiene en la mira a algunos jugadores y uno de ellos es el lateral del Real Betis, Junior Firpo, uno de los jugadores en esa posición más sobresalientes de la temporada y que cae bien para sustituir a Marcelo.



El lateral brasileño ha sido uno de los jugadores menos constantes en esta temporada. Uno de los mejores del mundo en su posición, por lesiones y esta fuera de forma, perdió el titularato. Además, la partida de Cristiano Ronaldo también fue uno punto en contra para su rendimiento.

El polémico tuit que lanzó el jugador hace algún tiempo. (Twitter) El polémico tuit que lanzó el jugador hace algún tiempo. (Twitter)

Hace ya varios años, el jugador del Betis levantó la polémica tras un tuit en el que renegaba por la exquisitez futbolística de Messi, dando cuenta que él sí podría hacer más para frenar al entonces mejor jugador del mundo. Tiempo después, aclararía que se trató de una expresión sin sentido literario. Pero, seguro, Messi no olvida lo que sucedió.



Por otro lado, Zidane estaría contento con el juego ofensivo del lateral del Betis, pero no le acaba de convencer su esfuerzo defensivo. Cree que no es tan bueno delante para despreocuparse tanto de la defensa, algo similar a Marcelo pero a un nivel inferior. Además, para ser un jugador del Madrid, debe alejarse de las redes sociales.

Junior Firpo, uno de los jugadores en esa posición más sobresalientes de la temporada y que cae bien para sustituir a Marcelo. (Getty) Junior Firpo, uno de los jugadores en esa posición más sobresalientes de la temporada y que cae bien para sustituir a Marcelo. (Getty)

► Y tenía a puro 'crack': el último Real Madrid con peor promedio de gol en Liga Española [FOTOS]



► ¿Hola y chau? Las razones que harían pensar a Zidane en su posible salida del Real Madrid



► No lo pasa por alto: la fuerte crítica de Tuchel a Neymar luego que este golpee a fanático en el rostro



► ¡No soportó más! Zidane y la explosiva reacción en el entretiempo entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano