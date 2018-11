Se llama Alfonso Pedraza, es lateral izquierdo, tiene 22 años y fue formado en el Villarreal. El ‘Submarino Amarillo’ decidió repescarlo luego de una temporada en el Alavés y el Real Madrid ya sondea su fichaje de cara a la próxima temporada. La política de Florentino Pérez sigue en pie: fichar jóvenes valores en pro de inversiones menores que reediten para el club. Pedraza no ha hablado de los rumores, pero sus agentes se mantienen al tanto de los rumores.



Pedraza empezó su carrera jugando de extremo izquierdo, aunque últimamente está jugando más como lateral en la izquierda. El Real Madrid está siguiendo a jugadores jóvenes pensando en un futuro sin Marcelo, dado que el brasileño tiene 30 años y podría irse del Bernabéu para la próxima temporada. Siempre hay equipos tocando a su puerta.



Forjado en la cantera del Villarreal, el futbolista tuvo que superar hasta tres cesiones (en Lugo, Leeds United y Alavés) antes de hacerse un hueco en la primera plantilla. Eso sí, aunque el pasado fin de semana anotó el gol que permitió al Villarreal rescatar un punto ante el Levante, lo cierto es que el jugador aún no ha alcanzado el rol de titular indiscutible en el equipo (ha partido en el once inicial en 5 de las 11 jornadas de LaLiga disputadas hasta la fecha).



Ya que no parece que su fichaje vaya a producirse de inmediato, será el rendimiento que logre ofrecer el internacional sub’21 a lo largo de lo que resta de temporada el que determine su posible desembarco en el Santiago Bernabéu. Su actual contrato, por cierto, acaba en junio de 2021.