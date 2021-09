Kylian Mbappé sonó con fuerza en el Real Madrid durante todo el mercado de fichajes del verano europeo pasado. Según distintos medios españoles, Florentino Pérez, presidente blanco, hasta llegó a ofrecer 200 millones de euros al PSG por el traspaso del delantero galo. El club de LaLiga Santander luchó hasta el último minuto de la ventana de transferencias por su llegada. Sin embargo, el de Bondy tenía claro que no iba a ningún lado varios días antes. Así lo ha revelado Ander Herrera, amigo y compañero de ‘Kiki’ en el vestuario parisino.

En entrevista con ‘El Larguero’, el futbolista español contó que Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, le comunicó al camarín que Mbappé iba a seguir en el equipo. Y dos semanas antes del cierre del mercado, el exdelantero del AS Mónaco le hizo saber lo mismo a sus compañeros.

En los despachos de Florentino Pérez, mientras tanto, se ilusionaban con la llegada de Mbappé. Creían tenerlo a la mano con 200 millones sobre la mesa. No obstante, el jugador y el club francés sabían que el traspaso no iba a producirse. Al menos no en el mercado de fichajes de agosto pasado.

“Yo tenía la intuición de que se iba a quedar. Lo que siempre nos había comentado el club es que Mbappé se quedaba. Yo le pregunté dos semanas antes del cierre de mercado y él me dijo ‘Yo aquí, yo aquí’”, confesó en el programa de la Cadena Ser el volante del Paris Saint-Germain.

Ander Herrera siguió explicando que “todo lo que veía con la prensa no lo casaba con lo que pasaba aquí. Lo que pase esta temporada puede afectar a que Mbappé se quede”. Según el español, Kylian era ajeno a los rumores y siempre tenía una sonrisa en el vestuario y entrenamiento.

En los últimos días, Leonardo se mostró confiado en la continuidad de Mbappé, al tiempo que reiteró sus críticas al Real Madrid por la ofensiva para ficharle el mes pasado. “Mbappé representa la diferencia entre lo superficial y lo profundo. No veo a Kylian marcharse al final de temporada. La relación de Kylian con el PSG es profunda. No veo otra cosa. Nadie aquí ve el futuro sin él”, aseguró Leonardo a la cadena Canal+.

El jugador, que en diciembre cumplirá 23 años, está completando su quinta temporada en el PSG, la última del contrato que firmó en 2017.





