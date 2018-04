Si bien es cierto que Keylor Navas ha cumplido una buena labor desde su llegada al Real Madrid luego del Mundial Brasil 2014, en la 'Casa Blanca' tienen en mente a otro portero para las próximas temporadas. El fallido plan por David De Gea se retomará a mitad de este año, Thibaut Courtois se mantiene atento ante cualquier llamado y el brasilero Alisson Becker también es otro de los señalados para llegar al Santiago Bernabéu.

El ex Inter de Porto Alegre se ganó la titularidad en la AS Roma tras la marcha del polaco Wojciech Szczęsny a Juventus. La prensa europea lo ha puesto en el bombo para convertirse en el relevo del arquero 'tico' en Real Madrid, aunque los merengues no la tendrán nada fácil. Y es que ya saben el precio que deberán pagar para contar con los servicios de Alisson Becker.

Según reporta este lunes el portal 'Fichajes.com', que se basa en informaciones de RMC, la Roma pedirá cerca de 70 millones de euros por el pase de Alisson. El actual tercer puesto de la Serie A y rival del Barcelona por los cuartos de final de la Champions League considera que esta cantidad es más que justa para su portero que ha tenido gran progresión desde que empezó la campaña 2017-18 en Italia.

Asimismo, indican que agentes del cuadro del presidente Florentino Pérez han visto in situ las buenas actuaciones del también arquero titular de la Selección de Brasil. Si es que los blancos quieren contar con él deben tomar una decisión antes del Mundial ya que si tiene una buena actuación su precio podría superar los 100 millones.

De otro lado, tras su empate frente al Atlético el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid ya prepara lo que será el duelo de este miércoles frente a Juventus por la vuelta de cuartos de la Champions. Como se recuerda, en la ida jugada en Turín golearon 3-0 con doblete (chalaca incluida) de Cristiano Ronaldo.