Julen Lopetegui ya trabaja como director técnico del Real Madrid . Le hubiese gustado tener como dirigido a Cristiano Ronaldo en la Liga Santander, pero el vigente Balón de Oro consideró que su ciclo en el Estadio Santiago Bernabéu estaba más que terminado, por lo que se marchó a Juventus. Si bien es cierto que el ex Porto perfila a hacer una buena campaña, hubo otro que pudo llegar en su lugar.

Se trata nada más y nada menos que de Julian Nagelsmann , actual estratega del Hoffenheim de la Bundesliga. Su buen desempeño en el cuadro alemán hizo que Real Madrid tocara a su puerta, pero por increíble que parezca el DT no quiso saber nada con el cuadro español. Él mismo confirmó que la dirigencia fue para contar con sus servicios.

"No es que no pensara en la oferta que ellos me presentaron. ¿Quién colgaría el teléfono si al otro lado tiene al Madrid? El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada mucho más grande que ese conjunto", fue lo que dijo Nagelsmann en conversación que mantuvo con el diario Bild .

Seguido, justificó el portazo le dio a Florentino Pérez y compañía. "Estoy en la cómoda posición de tener 31 años de edad. Puede que tenga más de una oportunidad en hacerme de un cuadro de esa categoría. Familiarmente tampoco me venía bien mudarme al extranjero", añadió.

Luego de negarse a ir al Real Madrid, Nagelsmann firmó un trato para dirigir al RB Leipzig a partir del año 2019 (contrato hasta mediados de 2023). Será parte de la Champions League esta temporada en el banquillo del Hoffenheim. ¿En algún momento se arrepentirá de su decisión?