Malas noticias para Zidane: el mensaje de Solksjaer que alejaría a Paul Pogba del Real Madrid

Florentino Pérez tiene la esperanza de armar un equipo competitivo en el Real Madrid. Los malos resultados esta temporada hacen que el presidente piense en refuerzos de peso. En la lista se encontraba Paul Pogba ; sin embargo, este no se daría. Solksjaer no lo ve tan claro.



El noruego Ole Gunnar, entrenador del Manchester United, aseguró este lunes que el centrocampista francés Paul Pogba "es feliz" en el conjunto inglés.



Solksjaer salió así al paso sobre el futuro del campeón mundial galo después de las manifestaciones de éste y de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, que ensalzó a su compatriota.



El noruego comentó que Pogba "no habló de sí mismo" cuando se refirió a que el Real Madrid era un "club soñado para cualquier jugador", sino que se refería a que "a cualquiera le gustaría jugar" en el cuadro blanco.



" Paul es un hombre muy amable y educado que respondió a una pregunta general", indicó el técnico de los 'diablos rojos', quien apuntó que Zidane "es un icono en Francia, es un entrenador fantástico, era un jugador fantástico -yo mismo jugué contra él- y Paul contestó educadamente a esa pregunta".



Pogba, que llegó al United desde el Juventus en 2016, "es feliz aquí, está jugando muy bien" y "va a ser una pieza fundamental" del proyecto del club "y eso no ha cambiado en absoluto", según indicó Solksjaer en la víspera del encuentro del Manchester United contra el Wolverhampton de la Premier League.

