Florentino Pérez fue el protagonista de la semana en el mundo de las noticias deportivas. No por algún fichaje ‘galáctico’ que haya cerrado para el Real Madrid, sino por la publicación de unos audios en los que critica sin piedad a exjugadores, exentrenadores y allegados del club español. Entre ellos figura nada menos que Jorge Mendes, el representante de futbolistas portugués que, según el diario español ‘Don Balón’, ha decidido romper relaciones con el presidente merengue tras verse involucrado en las conversaciones difundidas por ‘El Confidencial’.

“Mendes no manda nada en él (Cristiano Ronaldo). Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso”, se escucha decir a Florentino Pérez. Semejantes palabras han creado en el agente portugués un disgusto tan grande que está dispuesto a no venderle más jugadores.

En esa línea, Mendes habría desistido de negociar con el Real Madrid el fichaje del portugués Ruben Neves, un jugador que en las últimas semana había entrado en la lista de pedidos del entrenador italiano Carlo Ancelotti.

“El portugués Ruben Neves (Wolverhampton) representado por Jorge Mendes parece que habría desaparecido de la lista de futuribles del conjunto blanco. Mendes no quiere saber nada del presidente del Real Madrid”, publica la citada fuente sobre las consecuencias de los audios de Florentino Pérez publicados a inicios de semana.

Ruben Neves ya no ficharía por Real Madrid.

Toma cartas en el asunto

El Real Madrid sigue adelante en sus intenciones de demandar al medio ‘El Confidencial’ y al periodista José Antonio Abellán, al que también considera responsable de los audios publicados por el medio, y ya ha trasladado la documentación necesaria para iniciar el proceso.

Concretamente, Florentino Pérez ha encargado el caso al despacho de Gonzalo Rodríguez Mourullo para demandar a ambas partes en defensa del honor, de la intimidad y de la propia imagen, según informaron fuentes del Real Madrid.





