Palmo a palmo con el Madrid: los otros dos equipos que se pelean por Rabiot

La temporada de Toni Kroos y Luka Modric esta temporada no ha sido la mejor. Por lesiones o por una pretemporada no hecha de la mejor manera, han provocado no solo la incomodidad del cuerpo técnico, sino también de los hinchas y dirigencia, que busca un recambio en el mediocampo. Uno de los nombres que surgió fue Adrien Rabiot , pero no le será fácil al Real Madrid incorporarlo a sus filas.

El francés acaba su contrato con el PSG el 30 de junio de este año, por lo que llegará al mercado de verano europeo como un jugador libre. Su situación despertó el interés de muchos de los grandes clubes de Europa. Tiene 24 años y un techo muy grande para afianzarse en cualquier equipo. Además, es polifuncional, puede jugar de volante ofensivo, como defensivo, y retroceder sin problemas.



Esas características le valieron para que el Madrid le ponga el ojo, pero no solo ellos. Juventus y el sorprendente Tottenham de Mauricio Pochettino también lo tienen fijado entre sus opciones para sumarse en la próxima temporada. Juventus es un equipo que sabe aprovechar la situación de ahorro económico, pues suele contratar a los jugadores que están por acabar contrato y le ha mostrado su interés de juntarlo con Cristiano Ronaldo, Dybala y Pjanic.



Por su lado, Tottenham jugará la final de Champions League y quiere repetir la hazaña la próxima temporada, como también pelear por el título de la Premier League en la que esta temporada acabó en cuarto lugar.

