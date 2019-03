Se despiden: la renovación del Real Madrid empezará con la salida de estos seis jugadores

En Real Madrid tienen claro que la temporada debe ser distinta a la actual, si se habla de desempeño en LaLiga Santander y Copa del Rey. El presidente Florentino Pérez hará fichajes y también prescindiría de los servicios del técnico Santiago Solari, pero también hay jugadores que no continuarían en el club.

El diario AS reporta que son seis los jugadores con los que iniciaría la purga en Real Madrid de cara a la próxima campaña. Gareth Bale es el primero que saldría por la puerta falsa del Bernabéu. Su desempeño es cada vez peor y por ello los merengues buscarán venderlo cuanto antes.

Marcelo es el que le sigue en este plan salida del Real Madrid. Enviado a la banca de suplentes por su bajón y buen desempeño del joven Sergio Reguilón, el brasilero también tendría decidido marcharse del club. ¿Posible destino? Juventus, para jugar al lado de Cristiano Ronaldo. Isco es otro de los que saldría como una posible venta.

Mariano Díaz, tras su vuelta al Madrid, no ha rendido lo esperado e, incluso, no ha salido en lista en algunos partidos. La idea es que salga como traspaso y pretendiente no le falta debido a su buena temporada 2017-18 con Olympique Lyon.

Los otros dos que se irían del Real Madrid, aunque como cedidos, serían Jesús Vallejo y Brahim Díaz. La idea es que ganen minutos en otro lado y tomen vuelo de regreso ya consolidados.

