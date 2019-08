Por si acaso: la segunda opción que maneja Real Madrid por Keylor Navas tras Pepe Reina

En Real Madrid bien podrían vivir una salida repentina en las próximas horas. ¿Quién es el protagonista? Keylor Navas , pues según la prensa española le ha comunicado a la dirigencia del club que no tiene la intención de seguir en el primer equipo, todo luego de quedar claro que el titular para esta temporada en la 'Casa Blanca' es el belga Thibaut Courtois.

A primera hora de este jueves, el AS dio cuenta que Pepe Reina , arquero del AC Milan de la Serie A, es la primera opción del Real Madrid en caso Keylor Navas se marche en los próximos días. Ahora, OK Diario menciona que la segunda alternativa tiene nombre propio: Carlos Kameni.

El citado medio español apunta que Kameni, ex Espanyol, asumiría un rol secundario en el primer equipo del Real Madrid y sería tomado en cuenta por Zidane en contados partidos, por ejemplo en la Copa del Rey. Sus 35 años de edad no es un inconveniente para su fichaje (no llega para ser titular).

Real Madrid no solo se enfoca en el portero Kameni

Además, se indica que el Fenerbahce, club del arquero camerunés, quiere darle salida. Las próximas horas son clave para conocer si se incorporara al equipo blanco, siempre y cuando el 'tico' se marche. PSG, por la marcha de Gianluigi Buffon, es uno de los clubes que lo quiere.

Además de esto, Real Madrid no debe perder el horizonte para lo que será su participación en la fecha 2 de LaLiga Santander. El sábado recibirá al Valladolid, de propiedad de Ronaldo Nazario, en el Santiago Bernabéu.

Carlos Kameni se ha enfrentado al Real Madrid con el Espanyol. (Foto: Getty) Carlos Kameni se ha enfrentado al Real Madrid con el Espanyol. (Foto: Getty)

► Combinación de James con Isco y Benzema para golazo del Real Madrid

► Cristiano sobre Messi: "Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle..."

► Kubo dejó Real Madrid como cedido y llegó a nuevo equipo de LaLiga

► ¿Lo hará Coutinho en Bayern? Ex azulgranas que triunfaron tras dejar Barcelona