Sergio Ramos se va a la Premier League: el gigante inglés que lo busca tras líos con Florentino Pérez

La crisis del Real Madrid podría hacer que, de cara al próximo mercado de fichajes 2019 , pierda a una de sus grandes insignias dentro del vestuario. Se trata de Sergio Ramos , quien según el portal español 'Don Balón', ha despertado el interés del Manchester United luego de los sonados líos con el presidente Florentino Pérez.



La citada fuente apunta que el club de la Premier League es el más atento a lo que pasa con Sergio Ramos en Real Madrid. El camero es uno de los principales señalados en el vestuario, vive un tenso ambiente y el United aprovecharía esta situación para intentar convencerlo de recalar en Old Trafford en verano próximo.

A pesar de que ya tiene 32 años y sobre sus hombros carga una cláusula de 200 millones de euros, el Manchester United no deja de soñar con Sergio Ramos. De hecho, en 2015, el club inglés intentó ficharlo de todas las formas. Así lo confirmó el propio central.



"Tuve oferta formal del Manchester United y pensé en cambiar de aires", confesó Sergio Ramos hace un par de años a 'Cope'. Todo hace indicar que en Old Trafford han decidido volver a la carga por el fichaje del capitán del Real Madrid.

Sergio Ramos amenaza con irse de Real Madrid

Sergio Ramos no estuvo ante Ajax el martes último debido a que fue sancionado por forzar una tarjeta amarilla en la ida. Esto no evitó que baje al vestuario del Real Madrid tras el partido, pero allí tuvo una tremenda discusión con el presidente merengue según el diario 'AS'.



Florentino elevó su voz para dirigirse a sus jugadores, habló de falta de dedicación y hasta usó la palabra "vergonzoso" para describir lo que vio. Ramos entró ante esto y lo culpó por la mala planificación, además de replicar un "tú me pagas y yo me voy", apuntan. ¿Cerca de marcharse?

