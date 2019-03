Confirmado: este técnico le dijo "no" al Real Madrid para dirigir en reemplazo de Solari

En las oficinas del Real Madrid no se habla otra cosa - además de fichajes - que de la eliminación en octavos de la Champions League a manos del Ajax y quién llegará en reemplazo de Santiago Solari. El presidente Florentino Pérez quiere que un nuevo técnico llegue cuanto antes para que sea el recambio del 'Indiecito'.

El último miércoles, el programa español Jugones reportó que el mandamás del Real Madrid llamó a Zinedine Zidane para que pegue la vuelta y que 'Zizou' respondió "no", de momento. Ahora, el ex presidente merengue Ramón Calderón confirmó la llamada hacia el ex estratega blanco.

"Sé que esta mañana (miércoles), Florentino llamó a Zidane para que regrese al club y que ha dicho, por ahora, que no", fue lo que sostuvo Calderón en conversación que mantuvo con la cadena internacional BBC.

No obstante, el ex mandamás indicó que 'Zizou' bien podría llegar para la próxima temporada. "Ha dejado abierta la posibilidad de volver en el mes de junio", añadió.

Como se recuerda, Zinedine Zidane fue el entrenador con el que Real Madrid ganó sus últimas tres Champions League (2016, 2017 y 2018). Tras ganarle la final en Kiev al Liverpool, renunció de manera sorpresiva.

