Si lo quieres, paga: la respuesta final del United al Real Madrid por Pogba

Florentino Pérez no ha hecho lo imposible por Paul Pogba en el mercado de pases. Y es claro: no era su objetivo número uno para el mediocampo. El presidente desea incorporar a Christian Eriksen , mientras que Zinedine Zidane apuesta por el volante galo. El contrarreloj ha comenzado desde hace unos días y desde Old Trafford la respuesta es la misma que hace unas semanas: 200 millones de euros por el traspaso definitivo y boleto de ida a Madrid.



A solo seis días de que cierre el libro de pases en España, el Real Madrid necesita un jugador más en el mediocampo. Los informes – desde el país ibérico – reportan que se necesita más recorrido, presión y fútbol para rejuvenecer a la alineación titular de ‘Zizou’. El problema, no obstante, se encuentra en los deseos de presidente y de técnico a cargo del primer equipo.



La realidad de Pogba en el Madrid

Zidane quiere a Pogba, pero Florentino mira con mejores ojos a Eriksen. Es más barato, no tiene las poses de divo de Paul y puede ser una inversión para la plantilla. Mientras que el danés termina su contrato de cara a la siguiente temporada, Pogba aún mantiene un vínculo hasta el 2021 con los ‘Red Devils’. ¿Y 200 millones? Si se tiene esa plata, mejor en Neymar.



Luego de que el brasileño decidiera el Barcelona por encima del Madrid , en la cúpula madridista se define al jugador del medio: Eriksen le ha ganado las fichas a Pogba. Si en Manchester no están dispuestos a negociar, Florentino tampoco hará locuras por Zidane.



El cierre del libro de pases en España es el 2 de setiembre. Pogba es más un deseo que una realidad para ‘Zizou’ como para los aficionados madridistas.



► ''Boom, Boom, Ciao'': la última bofetada de Neymar al Barza y PSG en medio de rumores de su fichaje



► ¡Cámaras, luces, acción! 15 cracks que aparecieron en series y películas como Neymar en 'La Casa de Papel' [FOTOS]



► Se aburrió de estar tanto tiempo en casa: Arjen Robben podría al volver fútbol



► Sorteo Champions League 2019: ¿cómo y cuándo ver la ceremonia por la fase de grupos?