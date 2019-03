Tiene cláusula de 500 'kilos': el crack de Real Madrid que ya avisó al vestuario que se irá a fin de temporada

De acuerdo a informaciones del diario 'Marca', Raphael Varane tiene decidido salir del Real Madrid tan pronto como se abra el mercado de fichajes de verano 2019. A pesar de la vuelta de Zidane, el defensor francés se ha cansado de estar en Valdebebas y le ha comunicado al vestuario sus planes de futuro.



Lo que al principio fue solo una idea, terminará siendo una realidad, de acuerdo a la citada fuente. Varane siente que ya ganó todo en el Real Madrid y que el camino está completamente recorrido. Ha cumplido un ciclo en Valdebebas y es hora de nuevas aventuras.



El problema para Varane es que Real Madrid lo considera una pieza clave en su proyecto. El central francés deberá pactar una salida amistosa con el club ya que posee una cláusula de 500 millones de euros, cifra impagable para muchos equipos.

Raphael Varane juega en el Real Madrid desde el 2012. (AFP) Raphael Varane juega en el Real Madrid desde el 2012. (AFP)

Cierra la boca



Raphael Varane no quiso referirse públicamente a su futuro en el Real Madrid durante la concentración de la selección francesa. "No quiero hablar de ese tema", respondió al diario "Le Parisien", que este viernes publica una amplia entrevista con el futbolista de 25 años. "Acostumbro a no hablar públicamente de mi futuro", agregó.



Varane señaló que el paréntesis de nueve meses sin Zinedine Zidane "han sido cortos" y que su retorno le ha parecido "como si nunca se hubiera ido".

