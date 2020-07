Una de las grandes prioridades de Real Madrid para el mercado de fichajes es Eduardo Camavinga. Con solo 17 años, el joven volante francés del Rennes se ha metido en la agenda de los mejores clubes de Europa. Sin embargo, su club se niega a venderlo de todas las formas. No importa el dinero, simplemente no quieren dejarlo ir.

Así de claro lo ha dejado Florian Maurice, director deportivo del Stade Rennes, que en declaraciones a RMC Sport ha afirmado que Camavinga no se irá al Real Madrid aun Florentino Pérez ofrezca 80 millones de euros.

“La salida de Camavinga no se ha hablado. No ha habido nunca un interés real. Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millonnes como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él para que siga evolucionando aquí”, dijo.

“Cabe señalar que el jugador tiene ambición y deseo de irse a jugar a otro lado, le escucharé, pero de momento está con contrato en el Stade Rennais y ya veremos con calma cómo funciona el mercado de fichajes”, agregó Florian Maurice sobre el futuro de la ‘perla’ del fútbol francés.

Pese a que Real Madrid tiene en su volante a figuras de la talla de Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro y cada vez más un talentoso Federico Valverde, el director técnico Zinedine Zidane ha puesto sus ojos sobre Eduardo Camavinga.

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, Eduardo Camavinga, que tiene la capacidad de jugar como pivote o mediocentro, esta valorizado en 37.5 millones de euros.





