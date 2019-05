"Es ahora o nunca": Zidane y Pogba se juegan su última carta para que fiche por el Real Madrid

No es un secreto el deseo de Zidane de contra con Paul Pogba para la próxima temporada. Florentino Pérez tiene conocimiento de ello y ya se iniciaron las conversaciones para bajar el alto precio (más de 170 millones de euros) que pide el Manchester United por el pase del francés de 26 años. Sin embargo, el proceso puede ser difícil y el técnico francés ya le dijo a su compatriota que solicite el 'transfer request' para que se vista con los colores del Real Madrid.

Así es. Según una publicación del diario británico, Mirror, Zizou le ha recomendado que pida el 'transfer request' (uno de los mecanismos de la Premier League por la que un futbolista comunica oficialmente a su club el deseo de ser transferido) y así forzar su salida de los 'Diablos Rojos'.



Y es que el vicepresidente ejecutivo del Manchester United, Ed Woodward, no tiene contemplado dejar ir a uno de sus jugadores claves, pero tanto el Real Madrid como el mismo Pogba quieren procurar su vínculo lo antes posible.



La posibilidad que le plantea, según The Independent, los ingleses solo dejarían ir al volante francés campeón del mundo por alrededor de 170 millones de dólares, algo que el Madrid no está dispuesto a pagar. Por lo que apelaría a esta salida que suele beneficiar a los jugadores en el momento indicado.



Pogba no está a gusto en el Manchester y, ante el interés de Zidane, ya volcó todos sus objetivos en el club más ganador de Europa. Sin embargo, no solo será un impedimento el alto costo del traspaso, sino también los 27 'kilos' que le pedirá el francés al Madrid como salario.

